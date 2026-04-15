Účastníci summitu zdůraznili, že Ukrajina získává jedinečné a vysoce praktické zkušenosti s odminováním v podmínkách totální války.
Odminovací koalice, která v současnosti sdružuje 23 států, uspořádala v Reykjavíku také sérii bilaterálních jednání s cílem získat další možné členy. Její hlavní pozornost dál směřuje na bojové i humanitární odminování a na zajištění potřebné mezinárodní podpory pro tyto náročné operace.
Vzhledem k tomu, že téměř čtvrtina ukrajinského území je silně kontaminována ruskými nášlapnými minami, nevybuchlou municí a nastraženými výbušnými zařízeními, je činnost Koalice pro odminování zásadní pro ochranu životů civilistů. Samotný rozsah zamoření znamená, že vyčištění zemědělské půdy i aktivních bojových zón vyžaduje pokročilou mechanizovanou techniku, geodetické technologie využívající umělou inteligenci i stabilní zahraniční financování.
Zdroj: United24 (Ukrajina)