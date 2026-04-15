natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Koalice pro odminování přislíbila Ukrajině další dva miliony eur

    15. dubna 2026  13:05
    Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že nejmenovaný spojenecký stát přispěl do Koalice pro odminování na Ukrajině dalšími dvěma miliony eur. Závazek byl formálně oznámen během 20. zasedání koalice, které se konalo v Reykjavíku na Islandu.  

    Ukrajinská armáda na Donbase | foto: @ng_ukraine

    Účastníci summitu zdůraznili, že Ukrajina získává jedinečné a vysoce praktické zkušenosti s odminováním v podmínkách totální války.

    Odminovací koalice, která v současnosti sdružuje 23 států, uspořádala v Reykjavíku také sérii bilaterálních jednání s cílem získat další možné členy. Její hlavní pozornost dál směřuje na bojové i humanitární odminování a na zajištění potřebné mezinárodní podpory pro tyto náročné operace.

    Vzhledem k tomu, že téměř čtvrtina ukrajinského území je silně kontaminována ruskými nášlapnými minami, nevybuchlou municí a nastraženými výbušnými zařízeními, je činnost Koalice pro odminování zásadní pro ochranu životů civilistů. Samotný rozsah zamoření znamená, že vyčištění zemědělské půdy i aktivních bojových zón vyžaduje pokročilou mechanizovanou techniku, geodetické technologie využívající umělou inteligenci i stabilní zahraniční financování.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media