Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    KNDS tlačí na Berlín kvůli rozhodnutí o podílu před vstupem na burzu

    13. května 2026  17:23
    Zbrojařská společnost KNDS tlačí na německou vládu, aby rozhodla o možném nákupu podílu ve firmě ještě před plánovaným vstupem na burzu (IPO).  

    Tank Leopard 2A4 české armády | foto: Armáda ČR

    Předseda společnosti Tom Enders podle zdrojů upozornil Berlín, že KNDS zahájí proces IPO během dvou měsíců bez ohledu na to, zda bude dohoda uzavřena. Jednání komplikují spory uvnitř koalice kancléře Friedricha Merze o velikost případného státního podílu i cenu, za kterou by jej Německo od rodinných akcionářů odkoupilo.

    Bez dohody s Berlínem by po IPO zůstal největším jednotlivým akcionářem francouzský stát, který drží druhou polovinu společnosti. KNDS vznikla v roce 2015 spojením německé firmy Krauss-Maffei Wegmann a francouzské společnosti Nexter a dodává tanky Leopard 2 německé armádě i houfnice Caesar francouzské armádě. Firma podle poradců cílí při vstupu na burzu na valuaci mezi 15 až 20 miliardami eur.

    Uvnitř německé vlády přetrvávají rozdíly v představách o velikosti podílu. Ministerstvo hospodářství podporuje před vstupem na burzu podíl 30 procent, zatímco ministerstvo obrany prosazuje 40 procent kvůli možnému budoucímu ředění podílů. Německá vláda uvedla, že KNDS je pro bezpečnostní zájmy země důležitá a jednání o možné státní investici pokračují.

    „S ohledem na plánované IPO vláda zvažuje možnou státní investici za účelem ochrany klíčových technologií obranného průmyslu. Diskuse v této věci aktuálně probíhají,“ sdělilo německé ministerstvo hospodářství.

    Zdroj: Financial Times (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

