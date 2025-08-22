Zveřejněné fotografie státní agentury KCNA zachycují Kima, jak se klaní rodinám padlých, objímá jejich děti a se slzami v očích je utěšuje.
Podle severokorejských státních médií na stěně viselo celkem 101 portrétů se jmény padlých, ale nebylo upřesněno, zda jde o všechny oběti.
Kim během svého projevu na ceremoniální slavnosti slíbil, že v Pchjongjangu vybuduje muzeum a památník věnovaný padlým vojákům. Podle údajů jihokorejské rozvědky je však počet obětí severokorejských jednotek vyšší.
Účast severokorejské armády v ruské válce na Ukrajině polde Kima slouží jako jasné potvrzení skutečnosti, že jeho armáda je „plně připravena na válku“.
„Klíčem je zlomit vůli nepřítele vést válku důkladnou přípravou a zaručením si vítězství,“ prohlásil.
Zdroj: The Korea Herald (Jižní Korea)