    Kim Čong-un vzdal poprvé poctu severokorejským vojákům zabitým na Ukrajině

    22. srpna 2025  23:40
    Pchjongjang vůbec poprvé uveřejnil první jména a portréty 101 padlých vojáků v bojích na Ukrajině. Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyjádřil svůj smutek a lítost nad padlými během slavnostního ceremoniálu. Kim připínal medaile na portréty zesnulých vojáků vystavené na pamětní zdi a před zraky pozůstalých rodin se jich jemně dotýkal.  

    Severokorejský vůdce Kim Čong-un | foto: KCNAnatoaktual.cz

    Zveřejněné fotografie státní agentury KCNA zachycují Kima, jak se klaní rodinám padlých, objímá jejich děti a se slzami v očích je utěšuje.

    Podle severokorejských státních médií na stěně viselo celkem 101 portrétů se jmény padlých, ale nebylo upřesněno, zda jde o všechny oběti.

    Kim během svého projevu na ceremoniální slavnosti slíbil, že v Pchjongjangu vybuduje muzeum a památník věnovaný padlým vojákům. Podle údajů jihokorejské rozvědky je však počet obětí severokorejských jednotek vyšší.

    Účast severokorejské armády v ruské válce na Ukrajině polde Kima slouží jako jasné potvrzení skutečnosti, že jeho armáda je „plně připravena na válku“.

    „Klíčem je zlomit vůli nepřítele vést válku důkladnou přípravou a zaručením si vítězství,“ prohlásil.

    Zdroj: The Korea Herald (Jižní Korea)

    natoaktual.cz

