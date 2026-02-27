Podle státních médií po náměstí Kim Ir-sena pochodovalo asi čtrnáct tisíc vojáků. Na závěr sjezdu Strany práce Kim označil za pevnou vůli zvýšit počet jaderných zbraní i prostředků jejich nasazení.
Na rozdíl od předchozích akcí však přehlídce chyběla většina těžké techniky. Neobjevily se mezikontinentální balistické střely (ICBM) ani další strategické systémy, které režim obvykle prezentuje. Kim zároveň zopakoval plány na silnější ICBM, schopnosti odpalování z ponorek či rozvoj dronů a umělé inteligence.
Sjezd přinesl i personální změny. Kim Jo-čong byla povýšena do čela stranického oddělení a Kim byl jednomyslně znovuzvolen generálním tajemníkem na dalších pět let. Vůdce připustil možnost jednání se Spojenými státy, ta však podle něj závisí na postoji USA. Porušení suverenity KLDR by podle něj vyvolalo okamžitý odvetný úder.
