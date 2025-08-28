Bude se jednat o první multilaterální mezinárodní vystoupení severokorejského lídra.
Čínský prezident Si Ťin-pching tak chce ukázat svůj vliv na poli mezinárodních vztahů. Americký prezident Donald Trump se přehlídky v Pekingu nezúčastní. Trump nicméně avizoval, že by se s Kimem rád sešel.
Čína na přehlídce pravděpodobně ukáže svoji nejmodernější vojenskou výbavu včetně stovek letounů, tanků a protidronových systémů. Přehlídka připomíná kapitulaci Japonska před 80 lety, jíž skončila druhá světové válka v Asii.
Zdroj: BBC (Velká Británie)