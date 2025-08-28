natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kim Čong-un a Putin v Pekingu oslaví konec druhé světové války v Asii

    28. srpna 2025  14:14
    Severokorejský vůdce Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin se příští týden zúčastní vojenské přehlídky v Pekingu.  

    Severokorejský vůdce Kim Čong-un | foto: KCNAnatoaktual.cz

    Bude se jednat o první multilaterální mezinárodní vystoupení severokorejského lídra.

    Čínský prezident Si Ťin-pching tak chce ukázat svůj vliv na poli mezinárodních vztahů. Americký prezident Donald Trump se přehlídky v Pekingu nezúčastní. Trump nicméně avizoval, že by se s Kimem rád sešel.

    Čína na přehlídce pravděpodobně ukáže svoji nejmodernější vojenskou výbavu včetně stovek letounů, tanků a protidronových systémů. Přehlídka připomíná kapitulaci Japonska před 80 lety, jíž skončila druhá světové válka v Asii.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    natoaktual.cz

