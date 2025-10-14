natoaktual.cz

    Kielský institut: vojenská pomoc Ukrajině v létě výrazně poklesla

    14. října 2025  11:29
    Podle nové zprávy Kielského institutu došlo v posledních měsících k výraznému útlumu vojenské pomoci Ukrajině.  

    Ukrajinský Pokrovsk (červenec 2025) | foto: @Defence_U

    Ve srovnání s první polovinou roku se objem dodávek v červenci a srpnu snížil o 43 procent, a to navzdory spuštění iniciativy Severoatlantické aliance – Prioritized Ukraine Requirements List (Seznam prioritních požadavků Ukrajiny – PURL), která umožňuje evropským spojencům nakupovat zbraně pro Kyjev ve Spojených státech amerických.

    „Pokles vojenské podpory v létě je překvapivý. Přestože existuje iniciativa PURL, Evropa celkově omezuje svou pomoc,“ uvedl Christoph Trebesch, vedoucí projektu Ukraine Support Tracker a ředitel výzkumu v Kielském institutu. Zpráva uvádí, že vojenská pomoc z Evropy se propadla dokonce o 57 procent, zatímco humanitární a finanční podpora zůstala stabilní.

    V rámci programu PURL přispěly Dánsko částkou 90 milionů USD, Švédsko 275 milionů, Norsko 135 milionů, Nizozemsko 590 milionů a Německo 500 milionů USD. Odborníci však varují, že bez obnovení tempa vojenské pomoci může Ukrajina jen obtížně udržet své obranné schopnosti v dlouhodobém horizontu.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

