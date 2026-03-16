    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Keňský ministr míří do Moskvy kvůli náboru Keňanů do ruské armády

    16. března 2026  11:40
    Keňský ministr zahraničí Musalia Mudavadi odletěl do Moskvy, aby vyzval ruské úřady k ukončení náboru keňských občanů do ruské armády bojující na Ukrajině.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

    Podle Nairobi byli mnozí z nich nalákáni na nabídky dobře placené civilní práce, ale po příjezdu do Ruska byli donuceni stát se vojáky.

    Keňské zpravodajské služby se domnívají, že do Ruska mohlo být tímto způsobem vylákáno více než tisíc Keňanů. Média uvádějí, že je často rekrutovaly pochybné agentury a na frontu byli posíláni jen s omezeným výcvikem. Mudavadi chce především zjistit, kde se tito lidé nacházejí, a zajistit jejich propuštění a bezpečný návrat do vlasti. Keňské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že vláda chce chránit své občany v zahraničí a zajistit jim bezpečné pracovní podmínky.

    Ruské velvyslanectví v Nairobi obvinění odmítlo a označilo je za nebezpečná a zavádějící. Podle médií zahynulo ve válce nejméně osmnáct Keňanů a dalších třicet je pohřešováno. Mudavadi se má setkat s několika představiteli ruské vlády, včetně ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, nikoli však s prezidentem Vladimirem Putinem.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

