Kelly a několik dalších členů Kongresu s vojenskou nebo zpravodajskou minulostí řekli příslušníkům ozbrojených sil v nedávno zveřejněném videu, že mohou odmítnout nezákonné rozkazy.
Americký prezident Donald Trump označil video za vzbouřenecké. „Kellyho chování vrhá špatné světlo na ozbrojené síly a bude řešeno odpovídajícím způsobem,“ uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth a naznačil, že je možné Kellyho jako vojáka ve výslužbě s důstojnickou hodností znovu povolat do služby a podrobit ho disciplinárnímu postihu podle jednotného kodexu vojenské spravedlnosti.
Hrozba potrestání Kellyho je jen dalším krokem Trumpovy administrativy proti domnělým „vnitřním“ nepřátelům. Označováním kritiků a oponentů za neloajální nebo zrádné Trump a jeho přívrženci oživují taktiku známou z 50. let, kdy republikánský senátor Joseph McCarthy ze státu Wisconsin vedl tažení proti Američanům, kteří podle něj oslabovali národ zevnitř.
Paralely s mccarthismem, kdy politické zastrašování a obviňování z neamerické činnosti častokrát bez větších důkazů ničilo životy a podkopávalo demokracii, jsou očividné.
Každý, kdo byl McCarthyovci označen za neamerického, čelil veřejnému odsouzení, ztrátě zaměstnání či dokonce vězení. Tenkrát byli terčem údajní komunisté. Dnes je terčem prostý nesouhlas. Historická zkušenost však ukazuje, že démonizace nesouhlasu nevede k větší bezpečnosti, ale k erozi demokratických principů.
Zdroj: The Conversation (Austrálie)