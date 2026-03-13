Další dva vojáci jsou pohřešováni a pokračují záchranné operace k jejich nalezení. „Okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování,“ uvedlo Americké Centrální velení (CENTCOM). Podle dosavadních informací nebyl letoun ztracen v důsledku nepřátelské ani spojenecké palby.
Letoun KC-135 se zřítil během operace v přátelském vzdušném prostoru. Podle CENTCOM mohly být do incidentu zapojeny dva letouny, které mohly provádět blízké manévry nebo se střetnout, zatímco druhý stroj bezpečně přistál. Skupina Islámský odpor v Iráku však tvrdí, že americký letoun sestřelila.
Neštětí se stalo během probíhající americko-izraelské vojenské kampaně proti Íránu, která začala 28. února. Americká armáda před pádem letounu uvedla, že v konfliktu zahynulo sedm jejích příslušníků a další voják zemřel v Kuvajtu při zdravotním incidentu. Celkem bylo zraněno přibližně 140 vojáků.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)