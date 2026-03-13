    Při pádu amerického vojenského letounu KC-135 v Iráku zahynuli čtyři vojáci

    13. března 2026  18:00
    Americký tankovací letoun se zřítil v západním Iráku, přičemž zahynuli čtyři ze šesti členů posádky.  

    Americký tanker KC-135 na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Další dva vojáci jsou pohřešováni a pokračují záchranné operace k jejich nalezení. „Okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování,“ uvedlo Americké Centrální velení (CENTCOM). Podle dosavadních informací nebyl letoun ztracen v důsledku nepřátelské ani spojenecké palby.

    Letoun KC-135 se zřítil během operace v přátelském vzdušném prostoru. Podle CENTCOM mohly být do incidentu zapojeny dva letouny, které mohly provádět blízké manévry nebo se střetnout, zatímco druhý stroj bezpečně přistál. Skupina Islámský odpor v Iráku však tvrdí, že americký letoun sestřelila.

    Neštětí se stalo během probíhající americko-izraelské vojenské kampaně proti Íránu, která začala 28. února. Americká armáda před pádem letounu uvedla, že v konfliktu zahynulo sedm jejích příslušníků a další voják zemřel v Kuvajtu při zdravotním incidentu. Celkem bylo zraněno přibližně 140 vojáků.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

