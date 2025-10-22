natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kanada zvažuje pořízení moderních německo-norských ponorek

    22. října 2025  13:56
    V kanadském hlavním městě Ottawě v pondělí přivítal kanadský ministr obrany David McGuinty své německé a norské protějšky.  

    Protiponorkového cvičení NATO u Islandu | foto: MARCOM

    Boris Pistorius a Tore Sandvik chtějí během jednání s Kanadou prodiskutovat její možné zapojení do společného německo-norského programu výstavby moderních ponorek, který by posílil námořní síly Severoatlantické aliance. Německá delegace je přesvědčena, že partnerství ve výstavbě ponorek by vyslalo jasný signál o posílení námořní spolupráce v rámci severoatlantického prostoru.

    Pokud se Kanada k projektu připojí, mohla by si během příští dekády objednat až dvanáct ponorek, což by zvýšilo výrobní počty a snížilo náklady na pořízení. Projekt reaguje na rostoucí ruskou aktivitu v Baltském a Severním moři a souvisí i s plánem Německa a severských zemí chránit podmořskou infrastrukturu a zlepšit detekci ruských ponorek. Kanada se zatím nerozhodla, protože ji ještě čeká jednání o nabídce v Jižní Koreji.

    Součástí jednání bylo i posílení strategického a hospodářského partnerství mezi Německem a Kanadou. Od energetické spolupráce po těžbu vzácných kovů, které by Evropě pomohly snížit závislost na Číně a Spojených státech amerických. Pistorius zároveň odmítl obavy novinářů, že by byl bundeswehr přetížen zahraničními závazky, a zdůraznil, že Německo jako největší evropský stát NATO musí nést větší díl odpovědnosti za obranu.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media