Boris Pistorius a Tore Sandvik chtějí během jednání s Kanadou prodiskutovat její možné zapojení do společného německo-norského programu výstavby moderních ponorek, který by posílil námořní síly Severoatlantické aliance. Německá delegace je přesvědčena, že partnerství ve výstavbě ponorek by vyslalo jasný signál o posílení námořní spolupráce v rámci severoatlantického prostoru.
Pokud se Kanada k projektu připojí, mohla by si během příští dekády objednat až dvanáct ponorek, což by zvýšilo výrobní počty a snížilo náklady na pořízení. Projekt reaguje na rostoucí ruskou aktivitu v Baltském a Severním moři a souvisí i s plánem Německa a severských zemí chránit podmořskou infrastrukturu a zlepšit detekci ruských ponorek. Kanada se zatím nerozhodla, protože ji ještě čeká jednání o nabídce v Jižní Koreji.
Součástí jednání bylo i posílení strategického a hospodářského partnerství mezi Německem a Kanadou. Od energetické spolupráce po těžbu vzácných kovů, které by Evropě pomohly snížit závislost na Číně a Spojených státech amerických. Pistorius zároveň odmítl obavy novinářů, že by byl bundeswehr přetížen zahraničními závazky, a zdůraznil, že Německo jako největší evropský stát NATO musí nést větší díl odpovědnosti za obranu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)