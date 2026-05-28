natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kanada dá přednost švédským letadlům před americkými

    28. května 2026  18:05
    Kanada plánuje koupit švédská průzkumná letadla Saab GlobalEye místo amerických strojů včasné výstrahy.  

    Letoun včasné výstrahy SAAB S100 Argus. Ilustrační foto. | foto: NATO / Swedish Air Force

    Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že systém má kanadské armádě pomoct lépe odhalovat a odstrašovat hrozby v Arktidě.

    Letoun GlobalEye vychází z kanadského letadla Bombardier Global 6500 a je vybaven pokročilými radary a senzory. Dokáže sledovat pohyb letadel, raket i lodí na stovky kilometrů a navádět stíhačky na cíle. Carney zatím neuvedl, kolik letadel chce Kanada koupit ani kolik bude zakázka stát.

    Rozhodnutí zapadá do snahy Kanady omezit závislost na americké vojenské technice a více diverzifikovat obranné nákupy. Vztahy mezi Kanadou a USA jsou napjaté kvůli obchodním sporům i výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa o Kanadě jako možném 51. státě USA.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media