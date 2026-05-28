Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že systém má kanadské armádě pomoct lépe odhalovat a odstrašovat hrozby v Arktidě.
Letoun GlobalEye vychází z kanadského letadla Bombardier Global 6500 a je vybaven pokročilými radary a senzory. Dokáže sledovat pohyb letadel, raket i lodí na stovky kilometrů a navádět stíhačky na cíle. Carney zatím neuvedl, kolik letadel chce Kanada koupit ani kolik bude zakázka stát.
Rozhodnutí zapadá do snahy Kanady omezit závislost na americké vojenské technice a více diverzifikovat obranné nákupy. Vztahy mezi Kanadou a USA jsou napjaté kvůli obchodním sporům i výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa o Kanadě jako možném 51. státě USA.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)