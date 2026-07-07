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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kanada nakoupí nové ponorky od Německa

    7. července 2026  11:39
    Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že Ottawa vybrala německou společnost ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) jako preferovaného dodavatele až dvanácti ponorek v rámci projektu Patrol Submarine Project.  

    ilustrační foto | foto: MARCOM

    Podle Carneyho jde o největší zakázku v historii Kanady, jejíž hodnota by podle německých odhadů mohla dosáhnout 20 miliard eur.

    Ponorky typu 212CD, vyvinuté pro německé a norské námořnictvo, budou vyráběny v Kielu a Wismaru, kde mají vytvořit až 1 500 pracovních míst.

    Německý kancléř Friedrich Merz označil kontrakt za silný signál evropského a transatlantického partnerství. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že společná flotila Kanady, Německa a Norska se stane významnou součástí strategie Severoatlantické aliance v severním Atlantiku a Arktidě. Kanada plánuje zařadit první ponorky do služby do roku 2035.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

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