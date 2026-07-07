Podle Carneyho jde o největší zakázku v historii Kanady, jejíž hodnota by podle německých odhadů mohla dosáhnout 20 miliard eur.
Ponorky typu 212CD, vyvinuté pro německé a norské námořnictvo, budou vyráběny v Kielu a Wismaru, kde mají vytvořit až 1 500 pracovních míst.
Německý kancléř Friedrich Merz označil kontrakt za silný signál evropského a transatlantického partnerství. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že společná flotila Kanady, Německa a Norska se stane významnou součástí strategie Severoatlantické aliance v severním Atlantiku a Arktidě. Kanada plánuje zařadit první ponorky do služby do roku 2035.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)