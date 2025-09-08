Podle vyjádření lotyšské armády byl pohřešovaný příslušník kanadských sil nasazen na operaci Reassurance, která je součástí odstrašení a obrany Severoatlantické aliance ve střední a východní Evropě.
„Člen kanadských ozbrojených sil, nasazený v rámci operace REASSURANCE v Lotyšsku, je pohřešován, vyšetřování a pátrací úsilí pokračuje,“ potvrdilo také velitelství společných operací kanadských sil ve čtvrtek v písemném prohlášení.
Podrobnosti o totožnosti vojáka ani možné příčiny jeho zmizení zatím nebyly zveřejněny.
Zdroj: Anadolu Agency(Turecko)