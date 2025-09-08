natoaktual.cz

    8. září 2025  18:46
    Lotyšské ozbrojené síly oznámily, že v zemi zmizel kanadský voják nasazený v rámci mise Severoatlantické aliance.  

    Kanadská armáda. Ilustrační foto. | foto: natoaktual.cz

    Podle vyjádření lotyšské armády byl pohřešovaný příslušník kanadských sil nasazen na operaci Reassurance, která je součástí odstrašení a obrany Severoatlantické aliance ve střední a východní Evropě.

    „Člen kanadských ozbrojených sil, nasazený v rámci operace REASSURANCE v Lotyšsku, je pohřešován, vyšetřování a pátrací úsilí pokračuje,“ potvrdilo také velitelství společných operací kanadských sil ve čtvrtek v písemném prohlášení.

    Podrobnosti o totožnosti vojáka ani možné příčiny jeho zmizení zatím nebyly zveřejněny.

    Zdroj: Anadolu Agency(Turecko)

    vst; natoaktual.cz

