„Jsem velmi hrdý, že mohu spolu s ministrem národní obrany Davidem McGuintym oznámit, že Kanada prodlouží operaci Reassurance. Potvrzujeme tím závazek, že naše přítomnost zde bude pokračovat další tři roky,“ uvedl Carney na tiskové konferenci v Rize.
Premiér zároveň zdůraznil, že Kanada posílí schopnosti brigády dislokované v Lotyšsku a znovu se zavázal k podpoře kolektivní obrany, posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a udržení silné přítomnosti NATO.
Podle prohlášení kanceláře kanadského premiéra má obnovení operace Reassurance zajistit personální i vojenské kapacity brigády v Lotyšsku, posílit kolektivní obranu, prohloubit kooperativní bezpečnost a udržet pevnou přítomnost NATO na východním křídle Aliance.
Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)