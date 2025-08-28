natoaktual.cz

    28. srpna 2025  14:33
    Kanadský premiér Mark Carney oznámil prodloužení klíčové mise NATO v Lotyšsku do roku 2028 a vyzdvihl dlouhodobé bilaterální vztahy s touto zemí.  

    Kanadská armáda. Ilustrační foto. | foto: natoaktual.cz

    „Jsem velmi hrdý, že mohu spolu s ministrem národní obrany Davidem McGuintym oznámit, že Kanada prodlouží operaci Reassurance. Potvrzujeme tím závazek, že naše přítomnost zde bude pokračovat další tři roky,“ uvedl Carney na tiskové konferenci v Rize.

    Premiér zároveň zdůraznil, že Kanada posílí schopnosti brigády dislokované v Lotyšsku a znovu se zavázal k podpoře kolektivní obrany, posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a udržení silné přítomnosti NATO.

    Podle prohlášení kanceláře kanadského premiéra má obnovení operace Reassurance zajistit personální i vojenské kapacity brigády v Lotyšsku, posílit kolektivní obranu, prohloubit kooperativní bezpečnost a udržet pevnou přítomnost NATO na východním křídle Aliance.

    Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)

    aam; natoaktual.cz

