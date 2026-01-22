Scénář načrtává mnohovrstevnou strategii kanadských ozbrojených sil pro případ možné americké vojenské agrese. Počítá s využitím asymetrické taktiky, dronového boje i s žádostmi o podporu od svých evropských spojenců.
Model je čistě teoretický a preventivní; úředníci zároveň zdůrazňují, že invaze USA je velmi nepravděpodobná. Přesto scénář ukazuje, jak výrazně se během uplynulého roku zhoršily vztahy mezi oběma státy. Průzkum provedený loni v létě navíc naznačil, že většina Kanaďanů dnes vnímá USA jako největší hrozbu pro svou zemi.
Trump od nástupu do úřadu v lednu loňského roku opakovaně vyjadřoval zájem získat Kanadu, kterou několikrát označil za „51. stát“. V posledních týdnech znovu obrátil pozornost ke Kanadě a zaměřil se na její zranitelnost vůči zahraničním protivníkům v arktických oblastech.
Podle kanadského armádního modelu by případná americká invaze začala na jihu a postupovala rychlým manévrem s cílem obsadit strategická aktiva. Kanadské síly podle scénáře nemají dostatek personálu ani techniky, aby odrazily čistě konvenční útok, a proto by spoléhaly na nekonvenční válčení – sabotáže a dronové operace.
Zdroj: The Independent (Velká Británie)