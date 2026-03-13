V Norsku se o víkendu vydá severně od polárního kruhu, aby sledoval rozsáhlé dvouleté cvičení Cold Response organizované Severoatlantickou aliancí. Cvičení se koná v době zvýšeného mezinárodního napětí, včetně pokračující války na Blízkém východě mezi Spojenými státy a Izraelem a Íránem.
Carneyho na vojenské cvičení doprovodí norský předseda vlády Jonas Gahr Støre a německý kancléř Friedrich Merz. Obě země podporují nabídku německé společnosti TKMS na dodávku nových ponorek pro Kanadu, podle vládních představitelů však tento mnohamiliardový program nebude předmětem jednání. Během návštěvy se Carney potká také s lídry severní Evropy z Dánska, Švédska, Finska a Islandu na setkání označovaném jako severský summit.
Cesta skončí ve Velké Británii, kde se Carney setká s britským premiérem Keirem Starmerem v Downing Street. Jedním z hlavních témat má být válka mezi Spojenými státy a Íránem a ropná krize, kterou vyvolala. Kanadští vojáci se zároveň účastní cvičení Cold Response spolu s přibližně 25 tisíci vojáky ze čtrnácti zemí, které má prověřit schopnost posílit obranu Norska v případě krize.
Zdroj: CBC News (Kanada)