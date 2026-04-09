Kamerunská vláda dosud čelila kritice za mlčení k účasti svých občanů ve válce a oficiálně jejich zapojení stále nepotvrdila.
Podle investigativní skupiny All Eyes on Wagner mohlo v letech 2023 až 2025 zemřít až 94 Kamerunců. Ukrajinská rozvědka odhaduje, že Rusko naverbovalo více než 1 700 lidí z 36 afrických zemí. Kamerunské úřady zveřejnily pouze seznam 16 osob s výzvou jejich rodinám, aby se přihlásily, bez uvedení dalších podrobností.
Problém se týká i dalších afrických států. Ghana uvedla, že při bojích zahynulo nejméně 55 jejích občanů, Keňa uzavřela stovky agentur podezřelých z podvodného náboru a Zimbabwe hlásí 15 obětí. Jihoafrická republika navíc repatriovala 17 lidí, kteří uvedli, že byli k účasti ve válce nalákáni pod falešnými záminkami.
Zdroj: BBC(Velká Británie)