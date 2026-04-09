    Kamerunci umírají v ruských službách na Ukrajině

    9. dubna 2026  22:07
    Nejméně 16 Kamerunců zahynulo při bojích na straně Ruska na Ukrajině, potvrdila BBC na základě uniklé diplomatické nóty, jejíž pravost ověřil zdroj z ministerstva zahraničí. Dokument označuje padlé jako vojenské kontraktory.  

    Zničený Vuhledar na východě Ukrajiny | foto: @saintjavelin

    Kamerunská vláda dosud čelila kritice za mlčení k účasti svých občanů ve válce a oficiálně jejich zapojení stále nepotvrdila.

    Podle investigativní skupiny All Eyes on Wagner mohlo v letech 2023 až 2025 zemřít až 94 Kamerunců. Ukrajinská rozvědka odhaduje, že Rusko naverbovalo více než 1 700 lidí z 36 afrických zemí. Kamerunské úřady zveřejnily pouze seznam 16 osob s výzvou jejich rodinám, aby se přihlásily, bez uvedení dalších podrobností.

    Problém se týká i dalších afrických států. Ghana uvedla, že při bojích zahynulo nejméně 55 jejích občanů, Keňa uzavřela stovky agentur podezřelých z podvodného náboru a Zimbabwe hlásí 15 obětí. Jihoafrická republika navíc repatriovala 17 lidí, kteří uvedli, že byli k účasti ve válce nalákáni pod falešnými záminkami.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

