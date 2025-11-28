„Rusko by mělo omezit velikost svých ozbrojených sil a vojenského rozpočtu, aby bylo možné zajistit trvalý mír na Ukrajině,“ kontrovala vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallas.
Reagovala na to, že americký prezident Donald Trump v uplynulém týdnu zvýšil tlak na Brusel a Kyjev, aby válku ukončily za podmínek, které jsou příznivé především pro Moskvu.
„Ukrajina přece nikdy nenapadla Rusko,“ upozornila Kallas a dodala, že prudce rostoucí ruské vojenské výdaje představují hrozbu pro nás všechny. Do konce roku by měly dosáhnout 7,2 % HDP. Podobný postoj vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
Zdroj: Euractiv (Belgie)