„Vojenské plány pocházejí od NATO, to je naprosto jasné. Ale zadávání veřejných zakázek musí provádět členské státy,“ řekla Kallas novinářům před zasedáním Rady pro zahraniční věci, které se věnovalo obraně. Řekla, že úlohou EU je pomáhat členským státům s realizací společných zadávání veřejných zakázek, stěžejních projektů, aby to členským státům skutečně pomohlo naplnit jejich cíle v oblasti schopností.
Řekla, že plán se vyvinul z regionálního konceptu „zdi proti dronům“ v celoevropskou strategii poté, co si ostatní země uvědomily společné zranitelnosti, mimo jiné i z moře a jihu. Kallas dále uvedla, že evropská spolupráce s ukrajinským obranným průmyslem by mohla snížit náklady na zadávání veřejných zakázek a zkrátit dobu jejich trvání, a poznamenala, že inovace ukrajinského bojiště nabízejí cenné ponaučení pro širší evropské plány obranné připravenosti.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)