„Evropa musí rychle přidat na obranném úsilí a posílit evropský pilíř NATO, aby si Severoatlantická aliance udržela svou sílu,“ sdělila šéfka zahraniční politiky EU Kaja. Zároveň zdůraznila, že USA podle ní zůstávají partnerem a spojencem Evropy.
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas, někdejší estonská premiérka
| foto: EDA
Podle Kallas už Evropa za Trumpovy administrativy není hlavním těžištěm zájmu Washingtonu a kontinent musí změnit uvažování: místo čistě národního pohledu jednat společně jako Evropané. Odklon USA od Evropy podle ní probíhá už delší dobu a jde o strukturální, nikoli dočasný proces.
Zdroj: BBC (Velká Británie)