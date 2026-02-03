„Samozřejmě je to kompetence členských států, nikdo jim ji nebere, ale členské státy jsou příliš malé na to, aby to zvládly samy. Když to děláme společně, můžeme ve skutečnosti pokrýt větší prostor. Vezměme si například protivzdušnou obranu. Dělat to společně je nákladné, proto máme devět oblastí schopností, které skutečně rozvíjíme ve spolupráci s NATO,“ dodala Kallasová.
Norský premiér Jonas Gahr Støre uvedl, že Norsko zůstává první linií obrany proti ruským jaderným silám a že norský dohled nad ruskými ponorkami je v zájmu Spojených států amerických. „Sto kilometrů od mé hranice je největší jaderný arzenál na světě. A není namířen proti mně, pane prezidente, ale proti vám,“ řekl Støre prezidentu Trumpovi. Tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa z Davosu o jednostranných obětech USA pro NATO označil za mylné a připomněl chystané cvičení 25 tisíc vojáků v severním Norsku a Finsku s výraznou účastí USA a Francie.
Napětí v Alianci přiživuje Trumpova kritika evropských spojenců a hrozby připojením Grónska. Generální tajemník NATO Mark Rutte soudí, že se Evropa bez USA neubrání. „Nesouhlasím s tím, že by existoval rozkol. Snažíme se pomoci našim členským státům zvyšovat jejich obranné výdaje a zároveň to dělat společně se všemi ostatními členskými státy i se zeměmi, jako je Norsko, abychom byli připraveni. A 23 členských států Evropské unie je zároveň součástí NATO, takže skutečně spolupracujeme s NATO,“ okomentovala Kallas a připustila, že Evropa zatím nedokáže stát v obraně sama a musí více investovat do společných schopností.
Zdroj: Euronews (Francie)