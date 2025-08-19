natoaktual.cz

    19. srpna 2025  18:24
    Korunní princ Husajn bin Abdalláh z Jordánska oznámil obnovení základní vojenské služby v zemi.  

    Jordánské stíhačky F-16 vedou formaci, kterou tvoří ještě letoun F-16 americké Národní gardy a stroje F-18 námořní pěchoty, během cvičení Eager Lion | foto: US NAVY

     Během setkání s mladými lidmi v guvernorátu Irbid zdůraznil, že Jordánci musí být připraveni sloužit a bránit svou vlast. Princ zároveň podtrhl, že program má posílit národní identitu a upevnit vztah mladé generace k zemi.

    Oznámení přichází v době, kdy Jordánsko zaujímá tvrdší postoj vůči Izraeli v reakci na válku v Gaze. Jordánské království pozastavilo spolupráci s Izraelem na rozvojových a infrastrukturních projektech, přesto však nadále dováží z Izraele značné množství vody a plynu.

    Povinná vojenská služba byla v Jordánsku zrušena v roce 1991. Do té doby museli muži ve věku 18 až 40 let nastoupit dvouletou službu v armádě. Jordánsko je závislé na podpoře Spojených států a na základě obranné dohody hostí na svém území tisíce amerických vojáků.

    Od vypuknutí války v Gaze Jordánsko opakovaně zdůrazňuje svůj závazek k řešení konfliktu formou dvou států. Království odmítlo izraelské plány na vysídlení Palestinců z Gazy a okupovaného Západního břehu.

    Zdroj: The National(Spojené arabské emiráty)

    aam; IC NATO natoaktual.cz

