Citují přitom vyjádření bývalého náměstka ministra obrany pro politiku Elbridge Colbyho: „Základním faktem je, že Severní Korea není pro USA prioritní hrozbou,“ a dodávají, že „Jižní Korea má značnou konvenční vojenskou převahu nad severním sousedem a měla by být schopna se účinně bránit i bez podpory USA – pokud ne okamžitě, tak v blízké budoucnosti.“

Zpráva doporučuje přesunout vojáky a techniku z tzv. „prvního ostrovního řetězce“ (např. Okinawa, Tchaj-wan) do bezpečnějšího „druhého ostrovního řetězce“ (Guam, Saipan, Palau). Z Koreje by měla být stažena 2. pěší divize i dvě perutě stíhaček.

„USA by také měly snížit leteckou sílu v Koreji přesunutím dvou perutí stíhacích letadel zpět do Spojených států. Spolu s nimi by se domů vrátila zhruba třetina personálu údržby a dalších podpůrných jednotek,“ uvádí autoři.

Think-tank kritizuje bezpečnostní parazitismus spojenců a připomíná, že Soul Americe neumožňuje neomezený přístup k základnám. Zpráva se tematicky kryje s postoji Elbridge Colbyho, který připravuje novou americkou obrannou strategii. Očekává se, že právě ta přinese konkrétní plán na přetvoření přítomnosti USA v Koreji.

Zdroj: Korea JoongAng Daily(Jižní Korea)