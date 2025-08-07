Cvičení zahrnuje několik tisíc vojáků, počítačově simulovaný výcvik velení a společné cvičení v terénu. Letos se zaměří také na zkušenosti z války na Ukrajině a konfliktu Izrael–Írán.
Severní Korea dlouhodobě označuje jakékoliv vojenské cvičení Jižní Koreje za nácvik invaze a často reaguje testováním zbraní zaměřených na rozvoj svého jaderného programu. Očekává se, že i letos Severní Korea zareaguje ostře. Severní Korea opakovaně odmítá výzvy Washingtonu a Soulu k obnovení diplomatických rozhovorů, které ztroskotaly v roce 2019 a jejichž cílem bylo omezit jaderné ambice Pchjongjangu.
Jihokorejský vojenský tiskový mluvčí i ředitel pro styk s veřejností amerických sil v Koreji Ryan Donald však odmítli spekulace, že by nová liberální jihokorejská vláda vedená prezidentem Lee Jae-myungem chtěla cvičení omezit ve snaze vytvořit příznivější prostředí pro obnovení diplomatických rozhovorů.
Zdroj: Euronews (Francie)