    15. prosince 2025  15:33
    Velitel amerických sil v Jižní Koreji (USFK) generál Xavier Brunson se během webináře vyjádřil k důležitosti společných cvičení amerických a korejských sil.  

    Ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Webinář pořádaly organizace Sdružení korejských válečných veteránů a nadace korejsko-americké aliance (Korea–U.S. Alliance Foundation). Brunson zdůraznil, že vojenská cvičení Spojených států a Jižní Koreje jsou kriticky důležitá pro udržení připravenosti a obrany Korejského poloostrova.

    Reagoval tak nepřímo na návrhy jihokorejského ministerstva pro sjednocení a prezidenta Lee Jae-myunga. Návrhy se týkají omezení či úpravy společných cvičení s cílem obnovit dialog se Severní Koreou. Brunson připomněl význam dvou hlavních cvičení konaných každoročně na jaře a v létě a varoval, že omezení výcviku by oslabilo jedinečné schopnosti aliance.

    Brunson zároveň upozornil na rostoucí hrozbu ze strany Severní Koreje, která prohlubuje svou vojenskou spolupráci s Ruskem. Podle jihokorejské Národní zpravodajské služby poskytl Pchjongjang Moskvě významnou podporu ve válce na Ukrajině. Severní Korea odeslala tisíce přepravních kontejnerů s municí a nasadila 15 tisíc vojáků na pomoc ruským silám v Kurské oblasti. Na oplátku má Moskva Pchjongjangu poskytovat pokročilé technologie, včetně raketových, satelitních a protivzdušných systémů.

    Zdroj: UPI (USA)

    asš; natoaktual.cz

