Letouny se objevily kolem 10. hodiny místního času u východního a jižního pobřeží, v oblasti setrvaly zhruba hodinu a poté zónu opustily. Podle jihokorejského velení nedošlo k porušení státního vzdušného prostoru, ale stíhačky byly připraveny zasáhnout v případě nenadálé situace.
Společné lety ruských a čínských letadel v okolí Korejského poloostrova nejsou výjimečné, podle jihokorejských médií probíhají zhruba jednou až dvakrát ročně. Incident nicméně podtrhuje napětí v regionu a nutnost trvalého dohledu nad KADIZ, kterou Soul vyhlásil nad širší oblastí kolem svého území.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)