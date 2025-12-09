natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Jihokorejské stíhačky startovaly kvůli ruským a čínským letounům

    9. prosince 2025  19:41
    Jihokorejská armáda v úterý vyslala do vzduchu stíhací letouny poté, co sedm ruských a dva čínské vojenské stroje vstoupily do její identifikační zóny protivzdušné obrany (KADIZ) a následně ji opustily.  

    ilustrační foto. | foto: 3. úkolového uskupení BAP

    Letouny se objevily kolem 10. hodiny místního času u východního a jižního pobřeží, v oblasti setrvaly zhruba hodinu a poté zónu opustily. Podle jihokorejského velení nedošlo k porušení státního vzdušného prostoru, ale stíhačky byly připraveny zasáhnout v případě nenadálé situace.

    Společné lety ruských a čínských letadel v okolí Korejského poloostrova nejsou výjimečné, podle jihokorejských médií probíhají zhruba jednou až dvakrát ročně. Incident nicméně podtrhuje napětí v regionu a nutnost trvalého dohledu nad KADIZ, kterou Soul vyhlásil nad širší oblastí kolem svého území.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media