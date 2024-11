Muž byl soudem v Soulu odsouzen k jednomu roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky za porušení zákona o vojenské službě.

Podle rozhodnutí soudu byl muž v červnu loňského roku vyloučen z aktivní služby, když jeho hmotnost dosáhla 102 kilogramů a jeho index tělesné hmotnosti byl klasifikován jako obézní. To bylo šest let poté, co byl při úvodní fyzické prohlídce uznán způsobilým k výkonu vojenské služby. „Obžalovaný konzumoval vysoce kalorická jídla, zdvojnásobil porce, vyhýbal se fyzicky náročné práci a těsně před vážením pil velké množství vody, aby záměrně zvýšil svou hmotnost,“ uvedl soudce v rozsudku.

V Jižní Koreji musí od konce korejské války téměř všichni práceschopní muži nastoupit na povinnou vojenskou službu trvající minimálně 18 měsíců před dosažením věku 28 let. Desítky mladých mužů se však v minulosti pokusily povinné službě vyhnout různými způsoby, včetně záměrného přibírání nebo hubnutí, předstírání duševních chorob či sebepoškozování.

Zdroj: CNN(USA)