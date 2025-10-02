Zdůraznil přitom, že mír je možný pouze na pevných základech bezpečnosti. Prezident pronesl tato slova u příležitosti Dne ozbrojených sil Jižní Koreje a vyzdvihl význam schopností sebeobrany.
„Snaha o spolupráci a sdílenou prosperitu na celém světě slábne a vstupujeme do éry rostoucích konfliktů, kde každý bojuje sám za sebe,“ uvedl I Če Mjong. „Abychom zajistili mír a prosperitu Korejské republiky, nesmíme se spoléhat na nikoho jiného, ale musíme posilovat vlastní sílu,“ dodal.
Podle něj bude významně navýšený obranný rozpočet směřovat především do investic do špičkových technologií, jako jsou drony a roboti. Současně upozornil, že jihokorejské výdaje na obranu už nyní dosahují 1,4násobku hrubého domácího produktu Severní Koreje.
Zdroj: Reuters(Velká Británie)