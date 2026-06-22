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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Jižní Korea řeší personální krizi ve vojenském zdravotnictví pomocí AI

    22. června 2026  17:14
    Jihokorejská armáda započala s plány na zařazení umělé inteligence do systému vojenského zdravotnictví kvůli nedostatku vojenských lékařů.  

    ilustrační foto. | foto: Petr Zlatohláveknatoaktual.cz

    Podle vojenských představitelů byl nedávno zadán výzkumný projekt zaměřený na vypracování dlouhodobého rozvojového plánu pro vojenské zdravotnictví využívající umělou inteligenci.

    Tento krok přichází v době, kdy armáda čelí rostoucímu tlaku na modernizaci své zdravotnické infrastruktury v důsledku poklesu počtu nově jmenovaných vojenských lékařů. Nedostatek personálu je částečně způsoben tím, že stále více studentů medicíny raději nastupuje jako řadoví vojáci. Situaci dále zhoršuje celkový úbytek dostupného personálu způsobený stárnutím a úbytkem obyvatelstva země.

    V plánu je vytvořit postupy pro standardizaci a integraci dat využívaných ve vojenském zdravotnictví s umělou inteligencí, stanovit prioritní úkoly, jako je zajištění odborníků a rozpočtů, a připravit podpůrná politická opatření.

    Zdroj: The Korea Herald (Jižní Korea)

    rku; natoaktual.cz

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