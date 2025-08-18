Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Klesající porodnost oslabuje jihokorejskou armádu – severokorejská mezitím sílí

18. srpna 2025  17:31
Porodnost v Jižní Koreji v posledním desetiletí trvale klesala, což představuje vážný problém pro armádu v době, kdy v regionu doutnají hrozby a ve světě přibývá konfliktů.  

Jihokorejské tanky K2 | foto: Wikimedia

 Nová zpráva zjistila, že počet jihokorejských vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %, a to především kvůli nedostatku mladých mužů.

Severní Korea naopak vyslala desítky tisíc vojáků bojovat za Rusko na frontových liniích s Ukrajinou. To vyvolává obavy, že Moskva by mohla Pchjongjangu na oplátku poskytnout pokročilé vojenské technologie – a tím porušit mezinárodní sankce.

Na první pohled má Severní Korea několik výhod. Podle CIA World Factbook patří mezi nejvíce militarizované země světa: její ozbrojené síly čítají až 1,3 milionu vojáků, což je téměř třikrát více než armáda Jižní Koreje. Navíc i míra porodnosti je v KLDR vyšší – v roce 2025 činila 1,77 dítěte na jednu ženu, zatímco v Jižní Koreji pouhých 0,75.

Jižní Korea se proto snaží reagovat technologiemi. Nástroje, jako jsou drony či kybernetická válka, by mohly snížit závislost na početné pěchotě a dělostřelectvu. Systémy založené na umělé inteligenci a autonomní zbraně mohou dále posílit zmenšující se armádu.

Zdroj: CNN(USA)

aam; natoaktual.cz

