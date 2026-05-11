    Jižní Korea a NATO prohlubují obrannou spolupráci

    11. května 2026  14:22
    Jihokorejská agentura DAPA uspořádala druhé konzultační jednání s představiteli Severoatlantické aliance zaměřené na obranný průmysl.  

    Vlajky Jižní Koreje a NATO | foto: NATO Photos

    Obě strany diskutovaly o možnostech rozšíření spolupráce a výměně informací v oblasti obranných technologií a průmyslu.

    Jižní Korea během jednání zdůraznila význam přístupu ke standardům NATO pro domácí zbrojní firmy, které chtějí zajistit kompatibilitu svých systémů s alianční technikou. NATO zároveň vyzvalo Soul k zapojení do multilaterálních projektů v oblasti munice a vesmírných technologií.

    Jednání navazuje na dohodu z roku 2025 o vytvoření pracovní konzultační platformy mezi Koreou a NATO. Soul zároveň uvedl, že bezpečnost indo-pacifického a euroatlantického prostoru je po válce na Ukrajině stále více propojena a že chce dále rozvíjet obrannou spolupráci s Aliancí i partnery v indo-pacifickém regionu.

    Zdroj: The Korea Times (Jižní Korea)

    vst; natoaktual.cz

