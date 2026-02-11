Podle prezidentské kanceláře šlo o jejich druhý rozhovor za posledních sedm měsíců. Mluvčí prezidenta Kim Nam-jun uvedl, že oba představitelé hovořili o udržení partnerství a pokračování konzultací, které mají pomoci reagovat na globální bezpečnostní výzvy.
Rozhovor se zaměřil také na konkrétní kroky k prohloubení spolupráce. Jihokorejský prezident navrhl usilovat o praktičtější podobu vztahů prostřednictvím konzultačního mechanismu na pracovní úrovni, který byl zřízen v loňském roce.
Mark Rutte s tímto návrhem souhlasil a přislíbil podporu dalšímu posilování spolupráce mezi oběma stranami. Oba lídři se zároveň shodli na tom, že budou pokračovat v rozšiřování pokročilé spolupráce i v dalších oblastech. Konkrétně zmínili například oblast vesmíru a sdílení informací.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)