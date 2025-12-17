Akce navázaly na rozhodnutí Rady národní bezpečnosti z října 2023 obnovit letákové kampaně poté, co ústavní soud zrušil zákaz těchto operací jako protiústavní a v rozporu se svobodou projevu. Letáky byly mezi únorem a listopadem rozšířeny ve 35 cílových oblastech včetně Pchjongjangu, Wonsanu i vojenských základen.
Odhalení přichází v době, kdy jihokorejský exprezident Jun Sok-jol čelí obviněním, že využil bezpilotní provokace vůči Severu jako záminku pro neúspěšný pokus vyhlásit v prosinci loňského roku v Jižní Koreji stanné právo. Zvláštní vyšetřovací tým už dříve dospěl k závěru, že přípravy na tento krok začaly nejpozději v říjnu 2023. Ministerstvo obrany proto zřídilo speciální vyšetřovací jednotku, která má roli armády v celé aféře prověřit. Pchjongjang dlouhodobě označuje letáky a hlasité rozhlasové vysílání z jihu za hrozbu pro režim a v reakci loni obnovil vlastní kampaň posílání balónů se smetím do Jižní Koreje.
Zdroj: The Korea Times (Jižní Korea)