    Jižní Korea: dívku na hřišti zasáhla zbloudilá kulka z vojenského cvičení

    18. března 2026  10:19
    Jihokorejská armáda pozastavila veškerá střelecká cvičení s použitím ručních palných zbraní, včetně pušek a pistolí poté, co bylo na hřišti ve městě Tegu zasaženo dítě pravděpodobně zbloudilou kulkou.  

    Jihokorejské tanky K2 | foto: Wikimedia

    Dívka ze základní školy byla převezena do nemocnice poté, co ji do krku zasáhl předmět, o němž se předpokládá, že šlo o projektil. Později byla z nemocnice propuštěna.

    Hřiště se nachází přibližně 1,5 kilometru od vojenské střelnice a v době incidentu tam podle úřadů probíhalo střelecké cvičení. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda její zranění skutečně souviselo s ostrou střelbou během vojenského výcviku.

    Střelnice, která byla postavena v roce 1995, je vybavena ochrannými bariérami proti střelám. Vojenská cvičení s ostrou střelbou, která se v Jižní Koreji pravidelně konají, se většinou obešla bez incidentů, přesto se v minulosti objevily i vzácné případy zranění civilistů.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

