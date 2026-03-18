Dívka ze základní školy byla převezena do nemocnice poté, co ji do krku zasáhl předmět, o němž se předpokládá, že šlo o projektil. Později byla z nemocnice propuštěna.
Hřiště se nachází přibližně 1,5 kilometru od vojenské střelnice a v době incidentu tam podle úřadů probíhalo střelecké cvičení. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda její zranění skutečně souviselo s ostrou střelbou během vojenského výcviku.
Střelnice, která byla postavena v roce 1995, je vybavena ochrannými bariérami proti střelám. Vojenská cvičení s ostrou střelbou, která se v Jižní Koreji pravidelně konají, se většinou obešla bez incidentů, přesto se v minulosti objevily i vzácné případy zranění civilistů.
