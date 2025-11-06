natoaktual.cz

    Summit JEF v Norsku: ministři obrany podepsali dohodu o partnerství s Ukrajinou

    6. listopadu 2025  15:26
    Jedenáct ministrů obrany se sešlo v norském městě Bodø, aby projednali posílení spolupráce v rámci koalice Společných expedičních sil (Joint Expeditionary Force – JEF).  

    Britská fregata Portland sleduje ruskou jadernou ponorku K-560 Severodvinsk | foto: @RoyalNavy

    Zúčastněné státy při této příležitosti podepsaly dohodu o rozšířeném partnerství s Ukrajinou.

    Britskou koalici JEF tvoří deset severských a severoevropských zemí, které se zaměřují na bezpečnost v Arktidě, severní Evropě a pobaltském regionu. Cílem je vytvořit flexibilní obranné síly schopné rychle reagovat a doplňovat kapacity NATO v regionu. Setkání v Bodø bylo přelomové – vůbec poprvé se ministři obrany JEF sešli na území za polárním kruhem.

    Během jednání bylo potvrzeno, že Ukrajina a koalice JEF naváží „posílené partnerství“. Ministři podepsali Kombinované memorandum o porozumění (CMOU), které stanovuje rámec pro rozvoj rozšířených partnerství mezi JEF a dalšími zeměmi.

    Zdroj: High North News (Norsko)

    aam; natoaktual.cz

