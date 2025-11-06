Zúčastněné státy při této příležitosti podepsaly dohodu o rozšířeném partnerství s Ukrajinou.
Britskou koalici JEF tvoří deset severských a severoevropských zemí, které se zaměřují na bezpečnost v Arktidě, severní Evropě a pobaltském regionu. Cílem je vytvořit flexibilní obranné síly schopné rychle reagovat a doplňovat kapacity NATO v regionu. Setkání v Bodø bylo přelomové – vůbec poprvé se ministři obrany JEF sešli na území za polárním kruhem.
Během jednání bylo potvrzeno, že Ukrajina a koalice JEF naváží „posílené partnerství“. Ministři podepsali Kombinované memorandum o porozumění (CMOU), které stanovuje rámec pro rozvoj rozšířených partnerství mezi JEF a dalšími zeměmi.
Zdroj: High North News (Norsko)