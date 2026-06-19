Uvedl, že japonské obranné rozpočty podléhají parlamentní kontrole, zatímco u čínských údajů podle něj přetrvávají pochybnosti o jejich úplnosti a ověřitelnosti. Americký Pentagon již dříve odhadl, že skutečné čínské obranné výdaje mohou být o 32 až 63 procent vyšší, než uvádí oficiální rozpočet.
Vyjádření přichází v době rostoucího napětí mezi oběma zeměmi. Čína kritizovala japonskou premiérku Sanae Takaiči za její postoje k Tchaj-wanu a zpřísnila vývoz některých vzácných zemin do Japonska. Takaiči zároveň upozornila na možné dopady těchto opatření na dodavatelské řetězce států skupiny G7.
Japonsko od roku 2022 navyšuje výdaje na obranu, které mají v roce 2027 dosáhnout hranice 2 % HDP. Čína tento nárůst kritizuje jako „nový militarismus“ a návrat k imperialismu. Přesto Koizumi zdůraznil, že Japonsko usiluje o pokračování dialogu s Čínou i přes přetrvávající neshody. Podle něj jsou otevřená komunikace a transparentnost nezbytné i v situaci, kdy se postoje obou zemí výrazně rozcházejí.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)