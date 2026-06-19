natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko zpochybnilo údaje o čínských vojenských výdajích

    19. června 2026  16:20
    Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi zpochybnil věrohodnost oficiálních údajů o čínských vojenských výdajích a vyzval Peking k větší transparentnosti.  

    Čínský letoun J-20 | foto: Alert5

    Uvedl, že japonské obranné rozpočty podléhají parlamentní kontrole, zatímco u čínských údajů podle něj přetrvávají pochybnosti o jejich úplnosti a ověřitelnosti. Americký Pentagon již dříve odhadl, že skutečné čínské obranné výdaje mohou být o 32 až 63 procent vyšší, než uvádí oficiální rozpočet.

    Vyjádření přichází v době rostoucího napětí mezi oběma zeměmi. Čína kritizovala japonskou premiérku Sanae Takaiči za její postoje k Tchaj-wanu a zpřísnila vývoz některých vzácných zemin do Japonska. Takaiči zároveň upozornila na možné dopady těchto opatření na dodavatelské řetězce států skupiny G7.

    Japonsko od roku 2022 navyšuje výdaje na obranu, které mají v roce 2027 dosáhnout hranice 2 % HDP. Čína tento nárůst kritizuje jako „nový militarismus“ a návrat k imperialismu. Přesto Koizumi zdůraznil, že Japonsko usiluje o pokračování dialogu s Čínou i přes přetrvávající neshody. Podle něj jsou otevřená komunikace a transparentnost nezbytné i v situaci, kdy se postoje obou zemí výrazně rozcházejí.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media