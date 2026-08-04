natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko vidí naléhavou potřebu posílit armádu kvůli hrozbám v regionu

    4. srpna 2026  16:36
    Japonsko musí posílit a transformovat své obranné kapacity s dosud největším pocitem naléhavosti, prohlásil v úvodu výroční bílé knihy o obraně ministr obrany Šindžiró Koizumi.  

    Japonské námořnictvo. | foto: NATO Photos

    Nové hodnocení poukazuje na rostoucí rizika ze strany Číny, Severní Koreje a Ruska i na jejich prohlubující se vojenskou spolupráci. Tokio reaguje zvyšováním vojenských výdajů, posilováním partnerství v Asii, rozmísťováním raketových systémů na odlehlých ostrovech a snahou získat schopnosti k provedení protiúderu.

    Bílá kniha zdůrazňuje, že Čína stupňuje své vojenské aktivity v širším okolí Japonska a rozšiřuje své působení dále do Tichého oceánu. Zpráva zmiňuje incidenty s čínskými letadlovými loděmi i těsné přelety čínských stíhaček v blízkosti japonských strojů. Japonské letectvo muselo v ročním období do konce března provést celkově 595 pohotovostních vzletů, přičemž většinu z nich vyvolaly čínské a ruské letouny.

    Premiérka Sanae Takaiči i ministr obrany Koizumi zdůrazňují nutnost upevňovat spojenectví se Spojenými státy a vytvářet bezpečnostní sítě s partnery, jako jsou Austrálie, Jižní Korea či Filipíny. Tokio rovněž uvolňuje pravidla pro vývoz zbraní k podpoře domácího průmyslu. Tyto kroky však narážejí na kritiku Pekingu, který Tokio obviňuje z návratu k militarismu, což dále vyostřuje napětí v Indo-Pacifiku.

    Zdroj: RFI (Francie)

    maj; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media