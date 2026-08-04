Nové hodnocení poukazuje na rostoucí rizika ze strany Číny, Severní Koreje a Ruska i na jejich prohlubující se vojenskou spolupráci. Tokio reaguje zvyšováním vojenských výdajů, posilováním partnerství v Asii, rozmísťováním raketových systémů na odlehlých ostrovech a snahou získat schopnosti k provedení protiúderu.
Bílá kniha zdůrazňuje, že Čína stupňuje své vojenské aktivity v širším okolí Japonska a rozšiřuje své působení dále do Tichého oceánu. Zpráva zmiňuje incidenty s čínskými letadlovými loděmi i těsné přelety čínských stíhaček v blízkosti japonských strojů. Japonské letectvo muselo v ročním období do konce března provést celkově 595 pohotovostních vzletů, přičemž většinu z nich vyvolaly čínské a ruské letouny.
Premiérka Sanae Takaiči i ministr obrany Koizumi zdůrazňují nutnost upevňovat spojenectví se Spojenými státy a vytvářet bezpečnostní sítě s partnery, jako jsou Austrálie, Jižní Korea či Filipíny. Tokio rovněž uvolňuje pravidla pro vývoz zbraní k podpoře domácího průmyslu. Tyto kroky však narážejí na kritiku Pekingu, který Tokio obviňuje z návratu k militarismu, což dále vyostřuje napětí v Indo-Pacifiku.
Zdroj: RFI (Francie)