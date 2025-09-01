natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko historicky poprvé nasadí stíhačky F-15 do Velké Británie

    1. září 2025  10:38
    Japonsko poprvé vyšle stíhačky F-15 do Evropy, konkrétně do Velké Británie.  

    Letoun F-15 japonských vzdušných sil | foto: @ModJapan_en

    Představuje to významný krok v obranné spolupráci mezi Tokiem a Londýnem. Oznámili to, během společné tiskové konference, britský ministr obrany John Healey a jeho japonský protějšek.

    Healey uvedl, že ve Velké Británii budou brzy rozmístěny stíhačky F-15 japonských vzdušných sil sebeobrany (JASDF) doprovázené podpůrnými transportními letadly. Plánuje se také výměna jednotek a společné působení po boku královského letectva (RAF). Oba ministři přivítali budoucí nasazení japonských stíhacích i transportních letounů v Evropě.

    Nasazení časově navazuje na návštěvu britské úderné skupiny letadlových lodí (Carrier Strike Group) v Japonsku v rámci operace Highmast, probíhající mise královského námořnictva v Indo-Pacifiku. Během zastávky v japonském přístavu provedly britské stíhačky F-35B své první přistání na japonské vrtulníkové lodi JS Kaga, což je považováno za významný milník ve vojenské interoperabilitě mezi oběma zeměmi.

    Zdroj: ukdj(Velká Británie)

    aam; IC NATO natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media