Představuje to významný krok v obranné spolupráci mezi Tokiem a Londýnem. Oznámili to, během společné tiskové konference, britský ministr obrany John Healey a jeho japonský protějšek.
Healey uvedl, že ve Velké Británii budou brzy rozmístěny stíhačky F-15 japonských vzdušných sil sebeobrany (JASDF) doprovázené podpůrnými transportními letadly. Plánuje se také výměna jednotek a společné působení po boku královského letectva (RAF). Oba ministři přivítali budoucí nasazení japonských stíhacích i transportních letounů v Evropě.
Nasazení časově navazuje na návštěvu britské úderné skupiny letadlových lodí (Carrier Strike Group) v Japonsku v rámci operace Highmast, probíhající mise královského námořnictva v Indo-Pacifiku. Během zastávky v japonském přístavu provedly britské stíhačky F-35B své první přistání na japonské vrtulníkové lodi JS Kaga, což je považováno za významný milník ve vojenské interoperabilitě mezi oběma zeměmi.
Zdroj: ukdj(Velká Británie)