Išibův návrh na pořízení letounů, pravděpodobně modelu C-17, byl na schůzce přijat pozitivně americkou stranou. Setkání bylo zároveň prvním summitem obou lídrů od Trumpovy inaugurace 20. ledna.

Pokud by byl plán nákupu realizován, Japonsko by získalo letouny z druhé ruky, protože společnost Boeing Co. ukončila výrobu modelu C-17 v roce 2015.

Tokio se připravuje na možný americký tlak na zvýšení obranných výdajů, zejména s ohledem na Trumpovu opakovanou výzvu, aby spojenci v NATO vynakládali na obranu alespoň 5 % svého hrubého domácího produktu (HDP).

Japonsko, které od roku 1947 dodržuje pacifistickou ústavu přijatou po druhé světové válce, dlouho omezovalo svůj obranný rozpočet na přibližně 1 % HDP. V posledních letech však výdaje na obranu postupně navyšuje s cílem dosáhnout 2 % HDP do roku 2027.

Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)