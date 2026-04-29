Vláda japonské premiérky Sanae Takaiči tento krok zdůvodňuje snahou posílit vlastní bezpečnost prostřednictvím podpory spojenců, přičemž rozhodnutí vyvolalo jak podporu, tak kritiku v regionu.
Hlavním motivem změny je zhoršující se bezpečnostní prostředí, zejména v souvislosti s aktivitami Číny a Severní Koreje. Podle analytiků chce Japonsko přispět k udržení rovnováhy sil tím, že poskytne moderní zbraňové systémy partnerům, jako jsou Austrálie či Filipíny. Země zároveň rozvíjí spolupráci na nových technologiích, například stíhacím letounu nové generace.
K rozhodnutí přispívají i politické a ekonomické faktory, včetně snahy posílit domácí obranný průmysl a reagovat na tlak Spojených států na vyšší obranné výdaje. Kritici varují, že krok může zvýšit napětí v regionu, zatímco podle podporovatelů pomůže posílit alianční vazby a snížit závislost na USA.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)