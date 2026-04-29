    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko umožní export smrtících zbraní

    29. dubna 2026  20:16
    Japonsko zrušilo dlouhodobý zákaz vývozu smrtících zbraní a nově umožní prodej vojenské techniky do 17 partnerských zemí, s nimiž má obranné dohody.  

    Japonská konzervativní politička Sanae Takaiči | foto: @takaichi_sanae

    Vláda japonské premiérky Sanae Takaiči tento krok zdůvodňuje snahou posílit vlastní bezpečnost prostřednictvím podpory spojenců, přičemž rozhodnutí vyvolalo jak podporu, tak kritiku v regionu.

    Hlavním motivem změny je zhoršující se bezpečnostní prostředí, zejména v souvislosti s aktivitami Číny a Severní Koreje. Podle analytiků chce Japonsko přispět k udržení rovnováhy sil tím, že poskytne moderní zbraňové systémy partnerům, jako jsou Austrálie či Filipíny. Země zároveň rozvíjí spolupráci na nových technologiích, například stíhacím letounu nové generace.

    K rozhodnutí přispívají i politické a ekonomické faktory, včetně snahy posílit domácí obranný průmysl a reagovat na tlak Spojených států na vyšší obranné výdaje. Kritici varují, že krok může zvýšit napětí v regionu, zatímco podle podporovatelů pomůže posílit alianční vazby a snížit závislost na USA.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

