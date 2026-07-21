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    Japonsko zahájilo vykopávky na Tchaj-wanu. Hledá ostatky padlých z druhé světové

    21. července 2026  19:56
    Japonsko zahájilo vykopávky na Tchaj-wanu s cílem nalézt ostatky japonských vojáků, kteří zahynuli ve druhé světové válce.  

    Námořní síly Tchaj-wanu | foto: @MoNDefense

    Dlouho odkládaná pátrací mise – první po 50 letech – byla umožněna i přes absenci oficiálních diplomatických vztahů mezi Tokiem a Tchaj-pejí.

    Předběžné vykopávky začaly v okrese Pching-tung na jihu ostrova a potrvají do konce července na dvou pobřežních nalezištích u průlivu Bashi, který za války sloužil jako strategická námořní trasa mezi Tchaj-wanem a Filipínami.

    Podle japonského ministerstva zdravotnictví na Tchaj-wanu zahynulo 41 900 japonských vojáků během druhé světové války. Ostatky 15 600 vojáků stále nebyly odhaleny.

    U všech nalezených ostatků bude provedena analýza DNA a další testy, aby se zjistilo, zda patří japonským vojákům či lidem s jiným etnickým pozadím.

    Poslední velká pátrací mise proběhla v polovině 70. let 20. století, kdy bylo nalezeno 242 souborů ostatků.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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