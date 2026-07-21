Dlouho odkládaná pátrací mise – první po 50 letech – byla umožněna i přes absenci oficiálních diplomatických vztahů mezi Tokiem a Tchaj-pejí.
Předběžné vykopávky začaly v okrese Pching-tung na jihu ostrova a potrvají do konce července na dvou pobřežních nalezištích u průlivu Bashi, který za války sloužil jako strategická námořní trasa mezi Tchaj-wanem a Filipínami.
Podle japonského ministerstva zdravotnictví na Tchaj-wanu zahynulo 41 900 japonských vojáků během druhé světové války. Ostatky 15 600 vojáků stále nebyly odhaleny.
U všech nalezených ostatků bude provedena analýza DNA a další testy, aby se zjistilo, zda patří japonským vojákům či lidem s jiným etnickým pozadím.
Poslední velká pátrací mise proběhla v polovině 70. let 20. století, kdy bylo nalezeno 242 souborů ostatků.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)