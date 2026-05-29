Oznámilo to japonské ministerstvo obrany. Jde o další příklad posilování vazeb mezi Tokiem a Severoatlantickou aliancí.
Podle ministerstva půjde o čtyři důstojníky, kteří zamíří do mise NATO s názvem Bezpečnostní asistence a výcvik pro Ukrajinu (NSATU). Velitelství sídlí v německém Wiesbadenu a bylo zřízeno v červenci 2024 s cílem koordinovat plánování a poskytování bezpečnostní pomoci Ukrajině.
Důstojníci budou pomáhat s koordinací dodávek vybavení a výcviku ukrajinské armády po ruské invazi z února 2022. Zároveň budou působit jako styční důstojníci s partnerskými zeměmi. Do bojových operací se zapojovat nebudou.
Tokio projevilo zájem o zapojení do mise už v dubnu 2025, kdy tehdejší japonský ministr obrany Gen Nakatani jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Krok navazuje na širší posilování bezpečnostní spolupráce Japonska se spojenci v posledních letech, včetně nedávného uvolnění pravidel pro vývoz zbraní.
Zdroj: Japan Times (Japonsko)