Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Japonsko poprvé vyšle důstojníky SDF do velení NATO pro Ukrajinu

    29. května 2026  21:57
    Japonsko poprvé vyšle důstojníky Sil sebeobrany (SDF) do velitelství Severoatlantické aliance v Německu, které koordinuje pomoc a výcvik pro Ukrajinu.  

    Ilustrační foto. | foto: @ModJapan_en

    Oznámilo to japonské ministerstvo obrany. Jde o další příklad posilování vazeb mezi Tokiem a Severoatlantickou aliancí.

    Podle ministerstva půjde o čtyři důstojníky, kteří zamíří do mise NATO s názvem Bezpečnostní asistence a výcvik pro Ukrajinu (NSATU). Velitelství sídlí v německém Wiesbadenu a bylo zřízeno v červenci 2024 s cílem koordinovat plánování a poskytování bezpečnostní pomoci Ukrajině.

    Důstojníci budou pomáhat s koordinací dodávek vybavení a výcviku ukrajinské armády po ruské invazi z února 2022. Zároveň budou působit jako styční důstojníci s partnerskými zeměmi. Do bojových operací se zapojovat nebudou.

    Tokio projevilo zájem o zapojení do mise už v dubnu 2025, kdy tehdejší japonský ministr obrany Gen Nakatani jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Krok navazuje na širší posilování bezpečnostní spolupráce Japonska se spojenci v posledních letech, včetně nedávného uvolnění pravidel pro vývoz zbraní.

    Zdroj: Japan Times (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

