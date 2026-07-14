natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Z Japonska se stalo centrum ruské špionáže

    14. července 2026  17:05
    Desítky ruských zpravodajských důstojníků se přemístily do Japonska po jejich vyhoštění ze západních zemí.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

    Rusko využívá slabší japonskou legislativu proti špionáži i tamní vyspělý technologický průmysl k získávání součástek a zařízení pro výrobu zbraní. Ukrajinské odhady uvádějí, že přibližně 90 % ruských raket a dronů obsahuje japonské komponenty.

    Klíčovou roli má sehrávat dosud neodhalené 20. ředitelství ruské vojenské rozvědky GRU. Jeho operace v Tokiu údajně řídí Maksim Filčenkov, který vystupuje jako zaměstnanec státní letecké společnosti Aeroflot. Podle západních zpravodajských služeb navazuje kontakty s logistickými firmami a zajišťuje přesun citlivých technologií přes třetí země do Ruska.

    Ukrajina opakovaně předala japonské vládě důkazy o využívání japonských součástek v ruských zbraních, včetně balistických střel. Japonské firmy uvedly, že dodržují sankční režim a že jejich výrobky se do Ruska dostávají prostřednictvím dalších zemí bez jejich vědomí.

    Japonské zpravodajské služby zůstávají oslabené dlouhodobými poválečnými omezeními a země dosud nemá samostatnou zahraniční rozvědku. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu však Tokio postupně posiluje své zpravodajské kapacity, zpřísňuje opatření proti obcházení sankcí a zároveň se odklání od poválečného antimilitarismu, například dílčí vojenskou pomocí Ukrajině.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media