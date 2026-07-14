Rusko využívá slabší japonskou legislativu proti špionáži i tamní vyspělý technologický průmysl k získávání součástek a zařízení pro výrobu zbraní. Ukrajinské odhady uvádějí, že přibližně 90 % ruských raket a dronů obsahuje japonské komponenty.
Klíčovou roli má sehrávat dosud neodhalené 20. ředitelství ruské vojenské rozvědky GRU. Jeho operace v Tokiu údajně řídí Maksim Filčenkov, který vystupuje jako zaměstnanec státní letecké společnosti Aeroflot. Podle západních zpravodajských služeb navazuje kontakty s logistickými firmami a zajišťuje přesun citlivých technologií přes třetí země do Ruska.
Ukrajina opakovaně předala japonské vládě důkazy o využívání japonských součástek v ruských zbraních, včetně balistických střel. Japonské firmy uvedly, že dodržují sankční režim a že jejich výrobky se do Ruska dostávají prostřednictvím dalších zemí bez jejich vědomí.
Japonské zpravodajské služby zůstávají oslabené dlouhodobými poválečnými omezeními a země dosud nemá samostatnou zahraniční rozvědku. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu však Tokio postupně posiluje své zpravodajské kapacity, zpřísňuje opatření proti obcházení sankcí a zároveň se odklání od poválečného antimilitarismu, například dílčí vojenskou pomocí Ukrajině.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)