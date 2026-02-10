NATO a USA tento mechanismus zavedly v červenci 2025, aby lépe koordinovaly nákupy a dodávky americké munice a vybavení na Ukrajinu.
K iniciativě se už přihlásilo více než 20 členských států NATO včetně Německa a Nizozemska. Zapojit se zavázaly také Austrálie a Nový Zéland. Aliance v rámci tohoto rámce už dodala například rakety pro ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot i další položky.
Několik představitelů NATO sdělilo televizi NHK, že Japonsko by brzy mělo svůj záměr formálně oznámit. Japonský příspěvek má mít podobu finanční podpory výhradně pro nesmrtící obranné vybavení, včetně radarových systémů a neprůstřelných vest. Podle zdrojů Japonsko o plánu informovalo některé členské státy NATO i Ukrajinu.
Zdroj: NHK World (Japonsko)