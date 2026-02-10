natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko se plánuje připojit k iniciativě na podporu Ukrajiny

    10. února 2026  20:06
    Japonsko se chystá připojit k iniciativě vedené Severoatlantickou aliancí, jejímž cílem je poskytovat Ukrajině munici a vybavení vyrobené ve Spojených státech.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    NATO a USA tento mechanismus zavedly v červenci 2025, aby lépe koordinovaly nákupy a dodávky americké munice a vybavení na Ukrajinu.

    K iniciativě se už přihlásilo více než 20 členských států NATO včetně Německa a Nizozemska. Zapojit se zavázaly také Austrálie a Nový Zéland. Aliance v rámci tohoto rámce už dodala například rakety pro ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot i další položky.

    Několik představitelů NATO sdělilo televizi NHK, že Japonsko by brzy mělo svůj záměr formálně oznámit. Japonský příspěvek má mít podobu finanční podpory výhradně pro nesmrtící obranné vybavení, včetně radarových systémů a neprůstřelných vest. Podle zdrojů Japonsko o plánu informovalo některé členské státy NATO i Ukrajinu.

    Zdroj: NHK World (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media