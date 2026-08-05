Ve své nejnovější bílé knize o obraně tvrdí, že zbrojní průmysl může přímo podpořit ekonomický růst.
Bílá kniha „zdůrazňuje, že investice do obrany jsou přínosem pro širší ekonomiku i životy lidí“. Tento přístup zapadá do širší strategie japonské premiérky Sanae Takaiči, která využívá strategické státní výdaje k posílení ekonomického růstu.
Propojení obrany a budoucí prosperity přichází v době, kdy kabinet premiérky Takaiči připravuje novou národní bezpečnostní strategii. Vojenští experti očekávají, že bude požadovat další zvyšování výdajů, zaměřené především na odstrašení Číny od rozpoutání konfliktu s Tchaj-wanem, který by do vleklé války mohl vtáhnout i Japonsko.
„Vojenské aktivity Číny a její další kroky vyvolávají v Japonsku i v mezinárodním společenství vážné znepokojení a představují pro Japonsko největší strategickou výzvu,“ uvádí se v bílé knize.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)