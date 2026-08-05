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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko prezentuje posilování armády jako cestu k ekonomické prosperitě

    5. srpna 2026  16:09
    Japonská vláda prezentuje zrychlující se posilování armády nejen jako způsob obrany země, ale také jako cestu k vyšší prosperitě.  

    Nosič vrtulníků Hyuga je největší vojenskou lodí japonských ozbrojených sil. | foto: Ministerstvo obrany Japonska

    Ve své nejnovější bílé knize o obraně tvrdí, že zbrojní průmysl může přímo podpořit ekonomický růst.

    Bílá kniha „zdůrazňuje, že investice do obrany jsou přínosem pro širší ekonomiku i životy lidí“. Tento přístup zapadá do širší strategie japonské premiérky Sanae Takaiči, která využívá strategické státní výdaje k posílení ekonomického růstu.

    Propojení obrany a budoucí prosperity přichází v době, kdy kabinet premiérky Takaiči připravuje novou národní bezpečnostní strategii. Vojenští experti očekávají, že bude požadovat další zvyšování výdajů, zaměřené především na odstrašení Číny od rozpoutání konfliktu s Tchaj-wanem, který by do vleklé války mohl vtáhnout i Japonsko.

    „Vojenské aktivity Číny a její další kroky vyvolávají v Japonsku i v mezinárodním společenství vážné znepokojení a představují pro Japonsko největší strategickou výzvu,“ uvádí se v bílé knize.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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