Hlavním cílem její cesty je potvrdit se zástupci NATO, že bezpečnost indo-pacifického regionu a Evropy je neoddělitelná. Vzhledem k rostoucímu vojenskému tlaku ze strany Číny bude Takaiči usilovat o výraznější zapojení Aliance v asijském regionu.
Cesta Takaiči přichází v době, kdy se uvnitř NATO prohlubují vážné rozpory mezi Spojenými státy a evropskými členy. Ty vyvolaly americké údery na Írán a také nejednotný přístup k ruské invazi na Ukrajinu.
Americký prezident Donald Trump navíc opakovaně naznačil možnost, že by Spojené státy mohly z Aliance vystoupit.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)