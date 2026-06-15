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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonská premiérka Takaiči má namířeno na summit NATO v Ankaře

    15. června 2026  15:18
    Japonská premiérka Sanae Takaiči plánuje v červenci navštívit Ankaru, kde se poprvé od svého loňského nástupu do funkce zúčastní summitu Severoatlantické aliance.  

    Japonská konzervativní politička Sanae Takaiči | foto: @takaichi_sanae

    Hlavním cílem její cesty je potvrdit se zástupci NATO, že bezpečnost indo-pacifického regionu a Evropy je neoddělitelná. Vzhledem k rostoucímu vojenskému tlaku ze strany Číny bude Takaiči usilovat o výraznější zapojení Aliance v asijském regionu.

    Cesta Takaiči přichází v době, kdy se uvnitř NATO prohlubují vážné rozpory mezi Spojenými státy a evropskými členy. Ty vyvolaly americké údery na Írán a také nejednotný přístup k ruské invazi na Ukrajinu.

    Americký prezident Donald Trump navíc opakovaně naznačil možnost, že by Spojené státy mohly z Aliance vystoupit.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    maj; IC NATO natoaktual.cz

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