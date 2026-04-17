Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Spolupráce Japonska a NATO vstupuje do nové fáze

    17. dubna 2026  14:25
    Vztah Japonska se Severoatlantickou aliancí se posouvá od obecného politického dialogu ke konkrétnějším formám spolupráce v klíčových strategických a bezpečnostních oblastech.  

    ilustrační foto. | foto: @Japan_GSDF

    Po loňském červnovém summitu NATO v Haagu vstoupila bilaterální spolupráce do institucionalizovanější fáze, uvedl japonský velvyslanec při NATO Osamu Izawa.

    Za nejvýznamnější posun označil Izawa navázání dialogu na vysoké úrovni o spolupráci v oblasti obranného průmyslu. První setkání se uskutečnilo koncem října v Bruselu a druhé je plánováno na konec letošního roku v Tokiu. Zúčastnit by se ho měli také vysocí představitelé sekretariátu NATO.

    Jedním z nejsledovanějších posunů je japonská úvaha o připojení k programu DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), vlajkovému projektu NATO zaměřenému na vznikající technologie. Tento krok by mohl japonským startupům otevřít přístup k testovací infrastruktuře a novým příležitostem na evropských trzích. Podle dostupných informací by se Japonsko mohlo stát první zemí mimo NATO, jejíž firmy by získaly přístup k tomuto akcelerátoru. Izawa však k této možnosti zaujal opatrný postoj.

    Dalším pilířem prohlubujícího se vztahu je rostoucí role Japonska v podpoře Kyjeva. Japonsko, které už nyní patří k největším přispěvatelům do svěřeneckého fondu NATO pro Ukrajinu a podporuje aktivity, jako je lékařská rehabilitace či odminování země, nyní zvažuje účast i v dalších iniciativách vedených Aliancí.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

