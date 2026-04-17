Po loňském červnovém summitu NATO v Haagu vstoupila bilaterální spolupráce do institucionalizovanější fáze, uvedl japonský velvyslanec při NATO Osamu Izawa.
Za nejvýznamnější posun označil Izawa navázání dialogu na vysoké úrovni o spolupráci v oblasti obranného průmyslu. První setkání se uskutečnilo koncem října v Bruselu a druhé je plánováno na konec letošního roku v Tokiu. Zúčastnit by se ho měli také vysocí představitelé sekretariátu NATO.
Jedním z nejsledovanějších posunů je japonská úvaha o připojení k programu DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), vlajkovému projektu NATO zaměřenému na vznikající technologie. Tento krok by mohl japonským startupům otevřít přístup k testovací infrastruktuře a novým příležitostem na evropských trzích. Podle dostupných informací by se Japonsko mohlo stát první zemí mimo NATO, jejíž firmy by získaly přístup k tomuto akcelerátoru. Izawa však k této možnosti zaujal opatrný postoj.
Dalším pilířem prohlubujícího se vztahu je rostoucí role Japonska v podpoře Kyjeva. Japonsko, které už nyní patří k největším přispěvatelům do svěřeneckého fondu NATO pro Ukrajinu a podporuje aktivity, jako je lékařská rehabilitace či odminování země, nyní zvažuje účast i v dalších iniciativách vedených Aliancí.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)