natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko poprvé nabídlo doplnění paliva za letu jihokorejským letounům

    22. ledna 2026  15:27
    Japonsko poprvé nabídlo jihokorejským vojenským letadlům podporu při doplňování paliva.  

    Singapore Air Show. Black Eagles Aerobatic Team (Republic of Korea Air Force) na nadzvukových strojích korejské výroby T-50B | foto: Petr Zlatohláveknatoaktual.cz

    V nadcházejících týdnech má na základně japonských Vzdušných sil sebeobrany (ASDF) přistát jihokorejský akrobatický tým Black Eagles. ASDF uvedly, že tankování se uskuteční 28. ledna, kdy tým dorazí na leteckou základnu Naha na Okinawě, než se vydá do Saúdské Arábie na mezinárodní veletrh obranné techniky.

    Další doplnění paliva na základně Naha, v hlavním městě prefektury Okinawa, je naplánováno na konec února při návratu Black Eagles do Jižní Koreje. Podpora tankování byla původně plánována už na listopad loňského roku, ale byla zrušena poté, co Japonsko protestovalo proti jihokorejskému vojenskému cvičení poblíž ostrovů, které jsou v Japonsku známé jako Takešima a v Jižní Koreji jako Dokdo.

    Japonsko a Jižní Korea nemají uzavřenou dohodu o usnadnění výměny obranných dodávek a logistické podpory (tzv. dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb). Poskytnutí paliva proto bude probíhat v souladu se zákonem o silách sebeobrany, který umožňuje bezplatné poskytnutí paliva jiným letadlům, jež přistála na japonských základnách.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media