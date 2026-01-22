V nadcházejících týdnech má na základně japonských Vzdušných sil sebeobrany (ASDF) přistát jihokorejský akrobatický tým Black Eagles. ASDF uvedly, že tankování se uskuteční 28. ledna, kdy tým dorazí na leteckou základnu Naha na Okinawě, než se vydá do Saúdské Arábie na mezinárodní veletrh obranné techniky.
Další doplnění paliva na základně Naha, v hlavním městě prefektury Okinawa, je naplánováno na konec února při návratu Black Eagles do Jižní Koreje. Podpora tankování byla původně plánována už na listopad loňského roku, ale byla zrušena poté, co Japonsko protestovalo proti jihokorejskému vojenskému cvičení poblíž ostrovů, které jsou v Japonsku známé jako Takešima a v Jižní Koreji jako Dokdo.
Japonsko a Jižní Korea nemají uzavřenou dohodu o usnadnění výměny obranných dodávek a logistické podpory (tzv. dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb). Poskytnutí paliva proto bude probíhat v souladu se zákonem o silách sebeobrany, který umožňuje bezplatné poskytnutí paliva jiným letadlům, jež přistála na japonských základnách.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)