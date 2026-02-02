natoaktual.cz

    Japonsko a Jižní Korea obnoví společná námořní cvičení

    2. února 2026  16:17
    Japonsko a Jižní Korea se dohodly na obnovení společných námořních cvičení pátrání a záchrany, která byla ukončena v roce 2017.  

    Japonské námořnictvo. | foto: NATO Photos

    Potvrdili to ministři obrany Japonska Šindžiró Koizumi a Jižní Koreje Ahn Gju-bek po jednání v Jokosuce. „Dohodli jsme se, že v situaci stále se zhoršujícího bezpečnostního prostředí budou obě země spolupracovat na udržení regionálního míru a stability a že budeme pokračovat ve spolupráci Japonsko–Jižní Korea a Japonsko–USA–Jižní Korea,“ uvedl Koizumi.

    Cvičení se téměř dekádu nekonalo kvůli sporům. Japonsko v roce 2018 odstoupilo z jihokorejské přehlídky, když Soul žádal, aby lodě nevyvěšovaly námořní vlajky. Japonská vlajka se symbolem vycházejícího slunce je v Jižní Koreji vnímána jako symbol imperialismu z období druhé světové války. Obě země se v roce 2018 přely i o incident, při němž Tokio tvrdilo, že jihokorejský torpédoborec zaměřil radarem japonský hlídkový letoun P-1. Soul to popřel.

    Ministři znovu potvrdili závazek ke kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova a k trvalému míru a domluvili se na výměnách vojáků a na jednáních o spolupráci v oblastech umělé inteligence, bezpilotních systémů a vesmíru. Připomněli také společný dokument z roku 2024, který má předcházet opakování podobných incidentů.

    Zdroj: USNI News (USA)

    vst; natoaktual.cz

