Potvrdili to ministři obrany Japonska Šindžiró Koizumi a Jižní Koreje Ahn Gju-bek po jednání v Jokosuce. „Dohodli jsme se, že v situaci stále se zhoršujícího bezpečnostního prostředí budou obě země spolupracovat na udržení regionálního míru a stability a že budeme pokračovat ve spolupráci Japonsko–Jižní Korea a Japonsko–USA–Jižní Korea,“ uvedl Koizumi.
Cvičení se téměř dekádu nekonalo kvůli sporům. Japonsko v roce 2018 odstoupilo z jihokorejské přehlídky, když Soul žádal, aby lodě nevyvěšovaly námořní vlajky. Japonská vlajka se symbolem vycházejícího slunce je v Jižní Koreji vnímána jako symbol imperialismu z období druhé světové války. Obě země se v roce 2018 přely i o incident, při němž Tokio tvrdilo, že jihokorejský torpédoborec zaměřil radarem japonský hlídkový letoun P-1. Soul to popřel.
Ministři znovu potvrdili závazek ke kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova a k trvalému míru a domluvili se na výměnách vojáků a na jednáních o spolupráci v oblastech umělé inteligence, bezpilotních systémů a vesmíru. Připomněli také společný dokument z roku 2024, který má předcházet opakování podobných incidentů.
Zdroj: USNI News (USA)