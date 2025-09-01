natoaktual.cz

    1. září 2025  10:50
    Admirál Giuseppe Cavo Dragone, předseda Vojenského výboru NATO, se zúčastnil každoroční konference náčelníků generálních štábů Indo-Pacifiku.  

    Šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone | foto: NATO Photos

    Akci společně hostili admirál Samuel Paparo, velitel Indo-pacifického velitelství USA, a generál Noonpackdee Songwit, náčelník obranných sil Thajské královské armády. Letošní ročník se konal v thajském Hua Hinu.

    Diskuse se soustředily na subregionální i specifické bezpečnostní perspektivy severovýchodní, jižní a jihovýchodní Asie a Oceánie, ale také na netradiční hrozby a výzvy spojené s rozvojem nových technologií. Konference zdůraznila vzájemnou propojenost globální bezpečnosti a potvrdila závazek posilovat vztahy s indo-pacifickými partnery, řešit meziregionální výzvy a zároveň chránit společné bezpečnostní zájmy.

    Zdroj: NATO(USA)

    aam; natoaktual.cz

