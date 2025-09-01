Akci společně hostili admirál Samuel Paparo, velitel Indo-pacifického velitelství USA, a generál Noonpackdee Songwit, náčelník obranných sil Thajské královské armády. Letošní ročník se konal v thajském Hua Hinu.
Diskuse se soustředily na subregionální i specifické bezpečnostní perspektivy severovýchodní, jižní a jihovýchodní Asie a Oceánie, ale také na netradiční hrozby a výzvy spojené s rozvojem nových technologií. Konference zdůraznila vzájemnou propojenost globální bezpečnosti a potvrdila závazek posilovat vztahy s indo-pacifickými partnery, řešit meziregionální výzvy a zároveň chránit společné bezpečnostní zájmy.
Zdroj: NATO(USA)